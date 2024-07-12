В Петербурге блогер-правозащитник с миллионными просмотрами задержан по делу о мошенничестве

Экономическая полиция пришла за юристом из «Межрегионального правового центра» в Петербурге. Его заподозрили в обогащении на обманутых клиентах.



Оперативники нагрянули к 51-летнему юристу накануне ранним утром, стало известно «Фонтанке» 12 июля. Визит был связан с уголовным делом о мошенничестве под видом оказания юридических услуг. Его возбудили в июне прошлого года в отношении неустановленных лиц. Аферистов искали среди сотрудников компании «Межрегиональный правозащитный центр» и связанной с ней «МПЦ Северо-Западное отделение», которую, по данным СПАРК, возглавляет задержанный.