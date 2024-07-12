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    В Петербурге блогер-правозащитник с миллионными просмотрами задержан по делу о мошенничестве

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    2 комментария

    Экономическая полиция пришла за юристом из «Межрегионального правового центра» в Петербурге. Его заподозрили в обогащении на обманутых клиентах.

    Оперативники нагрянули к 51-летнему юристу накануне ранним утром, стало известно «Фонтанке» 12 июля. Визит был связан с уголовным делом о мошенничестве под видом оказания юридических услуг. Его возбудили в июне прошлого года в отношении неустановленных лиц. Аферистов искали среди сотрудников компании «Межрегиональный правозащитный центр» и связанной с ней «МПЦ Северо-Западное отделение», которую, по данным СПАРК, возглавляет задержанный.

    Согласно материалам, в двух фирмах на улице Чайковского обещали правовую поддержку гражданам и бизнесу, но обязательства по заключённым договором исполняли не всегда. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с декабря 2018 года по ноябрь 2021-го у обратившихся в компании было похищено без малого 750 тысяч рублей.

    Юрист и гендиректор одной из компаний задержан на двое суток.

    МПЦ обещает помощь во всех видах споров, рассказывает на сайте о выигранных делах и публикует отзывы довольных профессионализмом клиентов. Руководитель Северо-Западного отделения ведёт одноимённый YouTube-канал, видео в котором набирают от нескольких десятков тысяч до 2,8 млн просмотров. Контент провокационный. На роликах визиты в автосалоны, медцентры, банки и не только. Гости приходят с камерами и готовностью проверять всё. Нередко визиты оборачиваются вызовом скорой, полиции и повторными звонками в полицию — чтобы пожаловаться на приехавших сотрудников.

    Похожее поведение «Фонтанка» наблюдала лично, когда в редакцию пришёл и отказался её покидать герой публикации — юрист из Башкирии. Он вёл прямой эфир, в который попали и визит полиции, и жалобы на больную руку, и обещание залить всё газом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Мошенничество
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    Комментарии 2

    Кот Ученый12 Июл 2024 в 16:26
    Либероид.. Чему удивляться!
    +0−0
    Kostiks12 Июл 2024 в 16:24
    Хороший намек блогерам - любителям заработать на хайпе))
    +0−0
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