В Петербурге развесили новую схему метро. Дело не только в «Чернышевской»

В Петербургском метро расклеили новую схему. Там открыли и закрыли станции, а также нанесли новую электричку.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», схему уже сегодня можно увидеть в подземке. Если сравнивать с предыдущей, легко отметить явное: станция «Чернышевская» больше не отмечена как закрытая на реконструкцию. Как и предсказывала «Фонтанка», ее открытие запланировано на утро субботы 13 июля.
Зато отметки появились у станций «Удельная» и «Фрунзенская», закрытых с 1 июня на длительный капремонт и реконструкцию соответственно. «Фонтанка»» рассказывала, что вестибюль «Фрунзенской» попытались спасти от демонтажа путем внесения в реестр объектов культурного наследия, но это в планы Смольного не входило.
На схемах метро с недавнего времени отображают также маршруты тактового движения электричек. Помимо открытых ранее направлений на Павловск, Ораниенбаум и Красное Село, теперь нанесли и маршрут от Финляндского вокзала до Мельничного ручья.