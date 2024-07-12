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    В Петербурге развесили новую схему метро. Дело не только в «Чернышевской»

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    2 комментария

    В Петербургском метро расклеили новую схему. Там открыли и закрыли станции, а также нанесли новую электричку.


    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», схему уже сегодня можно увидеть в подземке. Если сравнивать с предыдущей, легко отметить явное: станция «Чернышевская» больше не отмечена как закрытая на реконструкцию. Как и предсказывала «Фонтанка», ее открытие запланировано на утро субботы 13 июля.

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    Зато отметки появились у станций «Удельная» и «Фрунзенская», закрытых с 1 июня на длительный капремонт и реконструкцию соответственно. «Фонтанка»» рассказывала, что вестибюль «Фрунзенской» попытались спасти от демонтажа путем внесения в реестр объектов культурного наследия, но это в планы Смольного не входило.


    На схемах метро с недавнего времени отображают также маршруты тактового движения электричек. Помимо открытых ранее направлений на Павловск, Ораниенбаум и Красное Село, теперь нанесли и маршрут от Финляндского вокзала до Мельничного ручья.

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    Комментарии 2

    Diplot12 Июл 2024 в 21:25
    российский литературный критик, революционер-демократ, теоретик утопического социализма, философ - материалист, публицист и писатель - иноагент.
    +0−0
    alexpv12 Июл 2024 в 21:22
    Не знаю как на других направлениях с якобы тактовым движением электричек, но до Всеволожска лично я не наблюдаю даже близко каких-то изменений.
    В советские годы, да, интервал был 15-20 минут и максимальный перерыв днем полтора часа.
    Сейчас днем перерыв с 11-30 до 14 и вечером по электричке в час. Где тут тактовое движение? опять лапша на уши.
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