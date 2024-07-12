Аспиранта, разбившего окна в комиссариате Выборгского района и расписавшего фасад лозунгами протеста против СВО, осудили на
Как сообщают в пресс-службе судов, 26 февраля в полночь
Кроме того, с помощью баллона с черной краской он нанес на фасад надписи, выражающие мнение об СВО. Вред имуществу оценен в
Как рассказывала «Фонтанка», лозунги были выведены почти полуметровыми буквами. Уголовный розыск отследил Миронова по камерам видеонаблюдения, и в тот же день его задержали. Причем незадолго до этого преступления он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.
Миронов вину признал частично, причиненный ущерб возместил. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных
Разбил окна и написал протестные лозунги.
25-летний аспирант получил 4 года лишения свободы
Аспиранта, разбившего окна в комиссариате Выборгского района и расписавшего фасад лозунгами протеста против СВО, осудили на
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