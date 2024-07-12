Разбил окна и написал протестные лозунги. 25-летний аспирант получил 4 года лишения свободы

Аспиранта, разбившего окна в комиссариате Выборгского района и расписавшего фасад лозунгами протеста против СВО, осудили на 4 года лишения свободы. Объединенная пресс-служба судов сообщила 12 июля , что Выборгский районный суд огласил приговор.



Как сообщают в пресс-службе судов, 26 февраля в полночь 25-летний мужчина подъехал к военному комиссариату Выборгского района на Большом Сампсониевском проспекте, 86. Гаечным ключом он разбил два окна на первом этаже здания комиссариата, «демонстрируя пренебрежительное отношение, грубо нарушая общепризнанные нормы поведения, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также ненависти в отношении военнослужащих ВС РФ, вызванным непринятием им внешней политики государства по проведению специальной военной операции на территории Украины». Своими действиями он «создал шум и причинил имущественный вред на сумму 25 000 рублей ».



Кроме того, с помощью баллона с черной краской он нанес на фасад надписи, выражающие мнение об СВО. Вред имуществу оценен в 6 600 рублей (закупка фасадной краски — 3 600 рублей , малярные работы по частичной покраске фасада здания — 3 000 рублей ).

Как рассказывала «Фонтанка», лозунги были выведены почти полуметровыми буквами. Уголовный розыск отследил Миронова по камерам видеонаблюдения, и в тот же день его задержали. Причем незадолго до этого преступления он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.



Миронов вину признал частично, причиненный ущерб возместил. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 (хулиганство) и частью 2 статьи 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ). Решением суда он лишен свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима.

