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    Правнучка Чкалова и проект «ВЧК-ОГПУ»*. Минюст расширил список иностранных агентов

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    10 комментариев

    Список иностранных агентов расширило Министерство юстиции РФ 12 июля. В реестр внесена правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова*, экс-депутат петербургского Нарвского округа Анна Каруличева*, а также впервые туда попали телеграм-каналы проектов «Русский криминал»* и «ВЧК-ОГПУ»*.

    Ранее сообщалось, что в отношении правнучки легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Речь идет об уголовном деле по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к террористической деятельности». Поводом для этого стали в том числе ее высказывания в интервью иностранному агенту Олегу Кашину*, в котором она «призывала к осуществлению террористической деятельности».

    Анна Каруличева была депутатом в совете «Нарвский округ» до ноября 2020 года. Она была одним из первых депутатов, кого губернатор Александр Беглов лишил мандата из-за ошибок в декларации.

    Весной 2024 года Каруличева стала выдвинутым кандидатом в Нарвский округ от партии «Яблоко». Накануне стало известно, что кандидатов от партии собираются снять с выборов из-за якобы неверно оформленной конференции по их выдвижению.

    * Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов 12.07.2024

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    Комментарии 10

    25346053112 Июл 2024 в 18:04
    Мало-помалу, стараниями Минюста, число иноагентов скоро станет больше числа "патриотов".
    +0−0
    Alecon12 Июл 2024 в 18:00
    А причём здесь имя Чкалова? Копните тогда уж до века до 10го, мало ли кто в предках у бестолковых дурачков.
    +0−1
    iliy12 Июл 2024 в 17:40
    Червивым оказалось Яблоко
    +1−9
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