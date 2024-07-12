Правнучка Чкалова и проект «ВЧК-ОГПУ»*. Минюст расширил список иностранных агентов

Список иностранных агентов расширило Министерство юстиции РФ
Ранее сообщалось, что в отношении правнучки легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Речь идет об уголовном деле по
Анна Каруличева была депутатом в совете «Нарвский округ» до ноября
Весной 2024 года Каруличева стала выдвинутым кандидатом в Нарвский округ от партии «Яблоко». Накануне стало известно, что кандидатов от партии собираются снять с выборов из-за якобы неверно оформленной конференции по их выдвижению.
* Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов 12.07.2024