В России появится короткий номер психологический помощи детям и их родителям

В России появится телефон доверия для детей и родителей. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Координационного совета при правительстве по проведению Десятилетия детства.
«Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по созданию короткого номера службы – 124», - сообщается 12 июля на сайте кабмина.
Кроме того, Чернышенко попросил замминистра труда и соцзащиты взять под личный контроль проработку вопроса создания и функционирования телефона доверия в новых регионах.
Он также отметил важность оказания своевременной помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и поручил министерству просвещения продолжить вместе с Минздравом, Минтрудом и регионами работу по профилактике социального сиротства.