В России появится короткий номер психологический помощи детям и их родителям

В России появится телефон доверия для детей и родителей. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Координационного совета при правительстве по проведению Десятилетия детства.



«Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по созданию короткого номера службы – 124», - сообщается 12 июля на сайте кабмина.

