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    В Белгородской области под артобстрел попала Новая Таволжанка. Есть пострадавший в тяжелом состоянии

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    Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области днем 12 июля попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.


    По предварительной информации, в результате обстрела пострадал охранник производственного предприятия: в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки его доставила в областную клиническую больницу бригада скорой медицинской помощи.

    На территории предприятия, по сведениям главы региона, сгорела хозяйственная постройка и были частично повреждены линии электропередачи. В одном частном доме снарядом разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены.

    Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться.

    Ранее сегодня подполковник полиции Александр Маслиенко погиб во время атаки в селе Муром Шебекинского округа.

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