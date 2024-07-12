В Белгородской области под артобстрел попала Новая Таволжанка. Есть пострадавший в тяжелом состоянии

Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области днем
По предварительной информации, в результате обстрела пострадал охранник производственного предприятия: в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки его доставила в областную клиническую больницу бригада скорой медицинской помощи.
На территории предприятия, по сведениям главы региона, сгорела хозяйственная постройка и были частично повреждены линии электропередачи. В одном частном доме снарядом разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены.
Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться.
Ранее сегодня подполковник полиции Александр Маслиенко погиб во время атаки в селе Муром Шебекинского округа.