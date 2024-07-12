Во время атаки в Белгородской области погиб начальник Управления оперативного реагирования

Подполковник полиции Александр Маслиенко погиб во время атаки в селе Муром Шебекинского округа. Он руководил местным Управлением оперативного реагирования.
О гибели подполковника при исполнении служебных обязанностей сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Маслиенко в момент трагедии помогал попавшим под атаку жителям Мурома.
«Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», — сказал губернатор.
Атака началась утром 12 июля по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Ржевка и Вознесеновка. По данным Гладкова, было выпущено 25 боеприпасов и 11 беспилотников.