    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.99eur95.68
    СРОЧНО

    В Подмосковье разбился «Сухой Суперджет 100»

    В Москве пенсионерка погибла при пожаре в квартире. Загореться мог вентилятор

    1328
    обсудить

    Серьезный пожар произошел в квартире жилого дома в районе Ново-Переделкино в Москве. В результате возгорания погибла пожилая женщина, ее супругу удалось выжить. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы 12 июля.


    Возгорание случилось в квартире жилого дома по улице Скульптора Мухиной. По предварительным данным, причиной появления огня стал вентилятор. В результате возгорания прибора пламя быстро распространилось по помещению.

    ПоделитьсяПоделиться

    В огне погибла 77-летняя женщина, ее 87-летнего супруга госпитализировали.

    Точная причина происшествия будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПенсионеркаВентиляторМосква
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close