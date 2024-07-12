В Москве пенсионерка погибла при пожаре в квартире. Загореться мог вентилятор

Серьезный пожар произошел в квартире жилого дома в районе Ново-Переделкино в Москве. В результате возгорания погибла пожилая женщина, ее супругу удалось выжить. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы 12 июля.



Возгорание случилось в квартире жилого дома по улице Скульптора Мухиной. По предварительным данным, причиной появления огня стал вентилятор. В результате возгорания прибора пламя быстро распространилось по помещению.

