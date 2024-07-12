«Это дед мой. Герой войны». Полиция показала квартиру стрелка с Петроградской, у которого нашли фашистскую символику

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Петроградского района, на которого пожаловались из-за стрельбы из окон. Кадры квартиры, в которой помимо большой коллекции оружия хранились и документы с фашистской символикой, публикует 12 июля пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Оказалось, стрелок коллекционирует оружие и военные документы. Стены увешаны ножами, кортиком, саблей с ножнами, охолощенным автоматом Калашникова калибра 7,62/39, из которого предположительно мужчина и стрелял. Кроме того, в квартире обнаружили винтовку Маузера 98k, пистолет «Вальтер P38», 10 рамок с документами и 26 рамок с орденами и знаками.
Во время видеофиксации вероятного места преступления полицейский остановился на рамке с изображением военного. «Это мой дед. Герой войны», — подчеркнул подозреваемый.
Как писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне около восьми часов вечера: по словам местной жительницы, кто-то вел стрельбу. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчина задержан в рамках уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).