Смольный заплатит почти 15 миллионов рублей призерам Игр БРИКС

Правительство Петербурга определилось с премиями призерам Игр БРИКС. Согласно постановлению Смольного, за золото полагается 358,4 тысячи рублей, за серебро — 179,2 тысячи, за бронзу — 107,5 тысячи.



Такие же премии получат тренеры спортсменов, занявшие призовые места. Вторые тренеры, если такие имеются, могут рассчитывать на 50 процентов от указанной суммы.



При этом ходатайства о получении премий необходимо подать в спорткомитет Петербурга до 19 августа 2024 года. Решение о выплате принимается в течение 15 рабочих дней после получения ходатайства.



Отметим, что на Играх БРИКС петербургские спортсмены в общей сложности завоевали 56 медалей: 31 золотая, 15 серебряных и 10 бронзовых. Таким образом, общая сумма выплаченных правительством Петербурга призовых составляет около 14,9 миллиона рублей только для спортсменов.



Отметим, что точно такие же премии за медали должно выплатить призерам Игр БРИКС Министерство спорта России.



Подробнее о том, как проходили Игры БРИКС читайте в материале «Фонтанки».