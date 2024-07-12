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    Теплая ночь едва не стала рекордной по температуре в Петербурге, но все испортил дождь

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    Минувшая ночь в Петербурге стала почти рекордно теплой, под утро столбики термометров не опустились ниже +21 градуса. Максимальный показатель сбили осадки, которые продолжатся и сегодня. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов 12 июля.

    «Ливень, который пришёл в город за полчаса перед окончанием ночного срока, всё испортил, сбил температуру, и теперь минимум ночи — +18,3 гр. А таких значений в истории города для 12 июля уже много», — написал он в своем телеграм-канале.

    По его словам, в последний день рабочей недели атмосферный фронт будет проходить через Петербург в первой половине дня, так что осадки еще напомнят горожанам о себе. Максимум температуры составит +23 градуса, так что «жарко сегодня точно не будет», добавил синоптик.

    На выходных погода улучшится, но без кратковременных дождей снова не обойдется. Воздух в городе прогреется до +27 градусов, ночью будет посвежее — до +17 градусов.

    Накануне Петербург превратился в настоящий курорт, а причина этому — жаркая погода. Пляжи и парки 11 июля были востребованы горожанами и туристами. Подробнее — в фоторепортаже «Фонтанки».

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