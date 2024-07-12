Генассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием о выведении российских войск с ЗАЭС

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект украинской резолюции с требованием вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева.
Проект поддержали 99 из 192 стран. Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия выступили против документа. Еще 60 государств воздержались от голосования, передает 12 июля ТАСС.
ЗАЭС в Энергодаре является самой крупной атомной станцией в Европе, с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом». С марта 2022 года станция подвергается атакам. В сентябре 2022 года на станции прекратили выработку электроэнергии.
3 июля три украинских дрона-камикадзе квадрокоптерного типа 3 июля нанесли удар по подстанции «Радуга», где велись работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Пострадали восемь сотрудников станции.
В начале июня текущего года глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС «нестабильной». По его словам, такие инциденты значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии.