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    Генассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием о выведении российских войск с ЗАЭС

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    2 комментария

    Генеральная Ассамблея ООН приняла проект украинской резолюции с требованием вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева.

    Проект поддержали 99 из 192 стран. Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия выступили против документа. Еще 60 государств воздержались от голосования, передает 12 июля ТАСС.

    ЗАЭС в Энергодаре является самой крупной атомной станцией в Европе, с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом». С марта 2022 года станция подвергается атакам. В сентябре 2022 года на станции прекратили выработку электроэнергии.

    3 июля три украинских дрона-камикадзе квадрокоптерного типа 3 июля нанесли удар по подстанции «Радуга», где велись работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Пострадали восемь сотрудников станции.

    В начале июня текущего года глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС «нестабильной». По его словам, такие инциденты значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии.

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    Комментарии 2

    Artimenga12 Июл 2024 в 02:20
    Для начала пусть Генассамблея ООН потребует прекращения обстрелов ЗАЭС и Энергодара - ВСУ.
    +1−0
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