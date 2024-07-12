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    НАТО поможет Украине в создании архитектуры ПВО и ПРО, совместимой с альянсом

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    2 комментария

    Североатлантический альянс начнет консультирование по вопросам разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО для Украины для полной совместимости с НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина в США в рамках саммита альянса 11 июля.

    В тексте уточняется, что архитектура противовоздушной и противоракетной обороны Украины будет разрабатываться с учетом оперативной совместимости с альянсом.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN сказал, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать ограничения на удары американским оружием вглубь России. При этом Кирби отметил, что о разрешении «бить куда угодно» речи не идет, поскольку каждое решение «тщательно обдумывают, учитывая угрозы эскалации».

    9 июля в Вашингтоне начался саммит НАТО, приуроченный к 75-летию альянса. Помимо всего прочего члены блока планируют объявить о создании общего центра по борьбе с киберугрозами.

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    Комментарии 2

    Artimenga12 Июл 2024 в 02:13
    То есть она будет очаговой, малоэффективной и дорогой.
    +0−0
    Zнаворотник12 Июл 2024 в 01:51
    несмываемый красава, демитализировал в ноль на.
    +1−0
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