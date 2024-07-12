НАТО поможет Украине в создании архитектуры ПВО и ПРО, совместимой с альянсом

Североатлантический альянс начнет консультирование по вопросам разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО для Украины для полной совместимости с НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина в США в рамках саммита альянса 11 июля.



В тексте уточняется, что архитектура противовоздушной и противоракетной обороны Украины будет разрабатываться с учетом оперативной совместимости с альянсом.



Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN сказал, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать ограничения на удары американским оружием вглубь России. При этом Кирби отметил, что о разрешении «бить куда угодно» речи не идет, поскольку каждое решение «тщательно обдумывают, учитывая угрозы эскалации».

