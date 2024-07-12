в США заявили, что вместе с Украиной готовят силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве

Ответ на инцидент с киевской больницей будет силовым, США и Украина работают над ним. Об этом 11 июля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.
По словам Салливана, которые приводит РИА Новости, США работают с укрианцами, чтобы «разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично».
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN сказал, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать ограничения на удары американским оружием вглубь России. При этом Кирби отметил, что о разрешении «бить куда угодно» речи не идет, поскольку каждое решение «тщательно обдумывают, учитвая угрозы эскалации».
Утром 8 июля в семи районах украинской столицы было зафиксировано «падение обломков». В результате произошедшего погибли семь человек.
Минобороны РФ сообщило, что российская сторона не совершала намеренных ударов по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о детской больнице в Киеве, призвал верить заявлению Минобороны РФ, которое исключает возможность нанесения ударов с российской стороны по гражданским целям. «И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты», — добавил Песков.