в США заявили, что вместе с Украиной готовят силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве

Ответ на инцидент с киевской больницей будет силовым, США и Украина работают над ним. Об этом 11 июля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.



По словам Салливана, которые приводит РИА Новости, США работают с укрианцами, чтобы «разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично».



Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN сказал, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать ограничения на удары американским оружием вглубь России. При этом Кирби отметил, что о разрешении «бить куда угодно» речи не идет, поскольку каждое решение «тщательно обдумывают, учитвая угрозы эскалации».

