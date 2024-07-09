Песков: на киевскую больницу упала украинская ракета ПВО

В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты. Об этом, как предает РИА Новости, 9 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Представителю Кремля задали вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Он призвал верить заявлению Минобороны РФ, которое исключает возможность нанесения ударов с российской стороны по гражданским целям.



«И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты», — добавил Песков.



Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, от удара пострадала больница Охматдет. По его словам, разгоняемая по этому поводу в США «истерия» «представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды».

