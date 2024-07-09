Песков: на киевскую больницу упала украинская ракета ПВО

В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты. Об этом, как предает РИА Новости,
Представителю Кремля задали вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Он призвал верить заявлению Минобороны РФ, которое исключает возможность нанесения ударов с российской стороны по гражданским целям.
«И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты», — добавил Песков.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, от удара пострадала больница Охматдет. По его словам, разгоняемая по этому поводу в США «истерия» «представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская сторона не совершала намеренных ударов по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города.
Утром 8 июля в семи районах украинской столицы было зафиксировано «падение обломков». В результате произошедшего погибли семь человек. Также взрывы слышали в Днепре и Кривом Роге. Есть данные о гибели в последнем 10 человек.