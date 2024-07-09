    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.17eur95.66

    Песков: на киевскую больницу упала украинская ракета ПВО

    7449
    43 комментария

    В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты. Об этом, как предает РИА Новости, 9 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Представителю Кремля задали вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Он призвал верить заявлению Минобороны РФ, которое исключает возможность нанесения ударов с российской стороны по гражданским целям.

    «И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты», — добавил Песков.

    Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, от удара пострадала больница Охматдет. По его словам, разгоняемая по этому поводу в США «истерия» «представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды».

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская сторона не совершала намеренных ударов по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города.

    Утром 8 июля в семи районах украинской столицы было зафиксировано «падение обломков». В результате произошедшего погибли семь человек. Также взрывы слышали в Днепре и Кривом Роге. Есть данные о гибели в последнем 10 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АтакаРакетная атакаКиев
    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ37
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 41

    28222236209 Июл 2024 в 12:38
    Украинская или российская ракета - Украина ежедневно бьет по российским гражданским объектам и людям, каждый день гибнут взрослые и дети. И США молчат, а тут сразу волну подняли.
    +0−2
    dragvs09 Июл 2024 в 12:24
    Наносить удар по Киеву это само по себе военное преступление уже. Нет никакой военной целесообразности бить по густонасёленному городу вдали от линии фронта. Поэтому никто даже слушать не станет чья там ракета была.
    +4−0
    dragvs09 Июл 2024 в 12:22
    Ударили крылатой ракетой, куча видео, хорошо видно как она пикирует…
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close