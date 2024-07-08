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    Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по военно-промышленным и авиационным базам Украины

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    39 комментариев

    Вооруженные силы России 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военно-промышленным и авиационным базам Украины. Это был ответ России на попытки ВСУ атаковать объекты российской энергетики и экономики, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

    По данным ведомства, «назначенные объекты поражены». Кроме того, Минобороны заявляет, что российская сторона не совершала намеренных ударов по гражданским объектам.

    «Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает РБК со ссылкой на сообщение администрации Киева, утром 8 июля в семи районах украинской столицы было зафиксировано «падение обломков». В результате произошедшего погибли семь человек. Кроме того, взрывы услышали в Днепре и Кривом Роге. Есть данные о гибели в последнем 10 человек.

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    Комментарии 39

    SovietPofigist08 Июл 2024 в 15:43
    А как скакали, как скакали!
    +1−9
    Memory1708 Июл 2024 в 15:36
    В инете всё есть, полёт ракеты и её обломки с серийным номером.
    +9−0
    гастарбайтер08 Июл 2024 в 15:24
    Наносили по базам, а попали куда?
    +13−2
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