Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по военно-промышленным и авиационным базам Украины

Вооруженные силы России 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военно-промышленным и авиационным базам Украины. Это был ответ России на попытки ВСУ атаковать объекты российской энергетики и экономики, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.



По данным ведомства, «назначенные объекты поражены». Кроме того, Минобороны заявляет, что российская сторона не совершала намеренных ударов по гражданским объектам.



«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — сообщили в Минобороны РФ.

