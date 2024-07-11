КС пошёл навстречу осуждённому за прорыв в кафе «Типичный Питер». Его дело могут пересмотреть, но есть нюанс

Свидетели по уголовному делу не могут выступать в суде в качестве специалистов. На недопустимость трансформации статусов Конституционный суд России указал после жалобы бывшего диспетчера «Теплосети», который стал крайним в прорыве сгнившей трубы.

Как следует из постановления, опубликованного 11 июля, проверить на соответствие Основному закону 71-ю статью УПК об отводе специалиста просил Евгений Емельянов. Он работал старшим диспетчером, когда в сентябре 2018 года на Измайловском проспекте затопило кипятком кафе «Типичный Питер». Два человека погибли.

Емельянову вменили нарушение правил безопасности при ведении работ. В суде защита пыталась доказать, что диспетчер действовал единственно верным способом из расчёта, что труба была исправна, и не обладал информацией о состоянии участка под Измайловским проспектом. Судебная экспертиза показала, что причиной разрыва стала длительная коррозия, металл разрушился не спонтанно. Эксплуатационный срок трубы истек, её аварийность была известна другим подразделениям предприятия с 2014 года.

«Фонтанка» рассказывала, что в основу обвинения легла версия о неверных действиях Емельянова при подключении отремонтированных сетей, которые вызвали гидроудар. Собирать доказательства вины диспетчера и опровергать доводы защиты прокурору помогал представитель службы безопасности «Теплосети».

Ленинский райсуд приговорил не признавшего вину Емельянова к трём годам условно. Компенсацию родителям одного из погибших обязали выплатить уже бывшего работодателя. Обжаловать обвинительный приговор не удалось. В своей жалобе Емельянов указал, что в судебном процессе в качестве специалистов со стороны обвинения фигурировали главный инженер «Теплосети» и его заместитель, которых на стадии предварительного следствия допрашивали в качестве свидетелей. Заявитель считает подобное совмещение статусов недопустимым из-за заинтересованности в исходе дела.

Судьи КС отказались признавать неконституционной 71-ю статью УПК, но с доводами Емельянова согласились. Свидетелю известны детали дела. В этом случае, несмотря на специальные знания, которые могли бы помочь суду установить обстоятельства, его информация будет основана на субъективном восприятии.

«Участие в допросе может дать им дополнительную осведомленность о его целях и проверяемых версиях; а угроза уголовной ответственности в случае изменения показаний — связывать последующий допрос лица в качестве специалиста ранее данными показаниями в статусе свидетеля», — передаёт позицию Конституционного суда пресс-служба.

Вторую часть спорной статьи следует применять с учётом позиции КС: участие в деле специалистов, допрошенных в качестве свидетелей, исключено, полученные таким путём доказательства недопустимы.