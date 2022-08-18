Два миллиона на двоих. Суд решил, сколько получат родители за гибель сына в кафе «Типичный Питер»

Ленинский районный суд определил, какую компенсацию получат от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» родители Андрея Начинкина, который погиб в залитом кипятком полуподвальное кафе «Типичный Питер». Это куда меньше, чем они хотели.



«Фонтанка» писала, что в декабре Начинкины каждый от себя заявили требования выплаты по три миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.



Суд взыскал с «Теплосети» в пользу Сергея Начинкина 1,2 млн рублей компенсации морального вреда, а также почти 147 тысяч рублей расходов на ритуальные услуги и оплату услуг представителя, сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов. Моральный вред Юлии Начинкиной оценили в 1 млн рублей, также ей обязаны выплатить 60 тысяч за услуги представителя.