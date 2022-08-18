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    Два миллиона на двоих. Суд решил, сколько получат родители за гибель сына в кафе «Типичный Питер»

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    2 комментария

    Ленинский районный суд определил, какую компенсацию получат от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» родители Андрея Начинкина, который погиб в залитом кипятком полуподвальное кафе «Типичный Питер». Это куда меньше, чем они хотели.

    «Фонтанка» писала, что в декабре Начинкины каждый от себя заявили требования выплаты по три миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

    Суд взыскал с «Теплосети» в пользу Сергея Начинкина 1,2 млн рублей компенсации морального вреда, а также почти 147 тысяч рублей расходов на ритуальные услуги и оплату услуг представителя, сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов. Моральный вред Юлии Начинкиной оценили в 1 млн рублей, также ей обязаны выплатить 60 тысяч за услуги представителя.

    В сентябре 2018 года на Измайловском проспекте прорвало трубу с истекшим сроком годности. Кипяток залил полуподвальное кафе «Типичный Питер». С Андреем Начинкиным погиб его друг Максим Шустров.

    Начинкиным и Шустровым компания «СОГАЗ», страхующая гражданскую ответственность «Теплосети», выплатила по два миллиона рублей. На компенсацию морального вреда Шустровы не претендуют.

    В июле 2021 года диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова признали виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух человек, и приговорили к трем годам условно.

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    Комментарии 2

    Иван Хмельницкий18 Авг 2022 в 19:59
    «Типичный Питер»......
    +2−0
    Zet18 Авг 2022 в 19:41
    интересно, удастся ли взыскать
    +0−0
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