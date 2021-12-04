К «Теплосети» подан иск на 6 миллионов за гибель человека при прорыве в кафе «Типичный Питер»

В сентябре 2018 года на Лермонтовском проспекте прорвало трубу с истекшим сроком годности. Кипяток залил полуподвальное кафе «Типичный Питер». С Андреем Начинкиным погиб его друг Максим Шустров.

Как сообщила «Фонтанке» 4 декабря адвокат Татьяна Чернобай, родители Андрея Начинкина каждый от себя заявили требования выплаты по три миллиона рублей в счет компенсации морального вреда от потери сына.

Начинкиным и Шустровым компания «СОГАЗ», страхующая гражданскую ответственность «Теплосети», выплатила по два миллиона рублей. На компенсацию морального вреда Шустровы не претендуют.

Ранее Начинкины подавали «моральный» иск к диспетчеру Евгению Емельянову, но отозвали его.

Емельянова в июле 2021 года признали виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух человек, и приговорили к трем годам условно. Диспетчер не признавал вину и не признает. В конце ноября 2021 года Третий кассационный суд зарегистрировал его жалобу на приговор.

Дело диспетчера слушал судья Евгений Хворов. После обвинительного приговора его сняли с рассмотрения уголовных дел и перевели на административные правонарушения.

На процессе по делу Емельянова присутствовал представитель службы безопасности «Теплосети». Он помогал прокурору собирать доказательства вины диспетчера и опровергать доводы защиты.