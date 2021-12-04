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К «Теплосети» подан иск на 6 миллионов за гибель человека при прорыве в кафе «Типичный Питер»

Ленинский районный суд рассмотрит иск к предприятию «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 6 миллионов рублей. В эту сумму оценена гибель посетителя кафе «Типичный Питер».

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Как сообщила «Фонтанке» 4 декабря адвокат Татьяна Чернобай, родители Андрея Начинкина каждый от себя заявили требования выплаты по три миллиона рублей в счет компенсации морального вреда от потери сына.

«Вина диспетчера «Теплосети» установлена судом. Предприятие как работодатель несет ответственность», — уточнила адвокат.

В сентябре 2018 года на Лермонтовском проспекте прорвало трубу с истекшим сроком годности. Кипяток залил полуподвальное кафе «Типичный Питер». С Андреем Начинкиным погиб его друг Максим Шустров.

Начинкиным и Шустровым компания «СОГАЗ», страхующая гражданскую ответственность «Теплосети», выплатила по два миллиона рублей. На компенсацию морального вреда Шустровы не претендуют.

Ранее Начинкины подавали «моральный» иск к диспетчеру Евгению Емельянову, но отозвали его.

Емельянова в июле 2021 года признали виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух человек, и приговорили к трем годам условно. Диспетчер не признавал вину и не признает. В конце ноября 2021 года Третий кассационный суд зарегистрировал его жалобу на приговор.

Дело диспетчера слушал судья Евгений Хворов. После обвинительного приговора его сняли с рассмотрения уголовных дел и перевели на административные правонарушения.

На процессе по делу Емельянова присутствовал представитель службы безопасности «Теплосети». Он помогал прокурору собирать доказательства вины диспетчера и опровергать доводы защиты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

VF812
Интересно, где ж были бастрыкинские работники, там не только диспетчера привлекать нужно
Pilat
Ничего себе компания, топит своих сотрудников.
Все кто там работают или собираются, подумайте как следует, а стоит ли идти работать к такому работодателю.
@На процессе по делу Емельянова присутствовал представитель службы безопасности «Теплосети». Он помогал прокурору собирать доказательства вины диспетчера и опровергать доводы защиты.@
AndrewBarsik
Разница между вымогателями 90-ых и разбойниками нынешнего времени заключается в том, что в наше время разбойники ходят в форме при погонах и совершают разбои на основании "решений суда", которыми их безропотно и покорно снабжают плохообразованные женщины, ряженные в шутовские "мантии".
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