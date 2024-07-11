Наркодилер из Астрахани получил 20 лет по делу о массовом отравлении наркотиками

Суд Астрахани приговорил гражданина Узбекистана к 20 годам колонии по делу о массовом отравлении наркотиками осенью прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области 11 июля.

Суд и следствие установили, что мужчина купил через интернет наркотики для последующего сбыта. При сборе закладок он по неосторожности допустил замену наркотика на более сильнодействующий. В результате в больницы города попали 14 человек с признаками сильного отравления. Трое жителей в возрасте 19 и 29 лет скончались, одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.

При обысках по месту жительства осужденного было обнаружено 300 граммов запрещенного вещества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В отношении остальных участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство и еще расследуется.

В декабре 2023 года сотрудники полиции Астрахани задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. У мужчины при себе были обнаружены наркотики весом 299 граммов. Мужчина рассказал, что приехал в Москву и нашел работу курьера в интернет-магазине через мессенджер.