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    Наркодилер из Астрахани получил 20 лет по делу о массовом отравлении наркотиками

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    Суд Астрахани приговорил гражданина Узбекистана к 20 годам колонии по делу о массовом отравлении наркотиками осенью прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области 11 июля.

    Суд и следствие установили, что мужчина купил через интернет наркотики для последующего сбыта. При сборе закладок он по неосторожности допустил замену наркотика на более сильнодействующий. В результате в больницы города попали 14 человек с признаками сильного отравления. Трое жителей в возрасте 19 и 29 лет скончались, одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.

    При обысках по месту жительства осужденного было обнаружено 300 граммов запрещенного вещества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

    В отношении остальных участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство и еще расследуется.

    В декабре 2023 года сотрудники полиции Астрахани задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. У мужчины при себе были обнаружены наркотики весом 299 граммов. Мужчина рассказал, что приехал в Москву и нашел работу курьера в интернет-магазине через мессенджер.

    Перед этим под арест были отправлены трое граждан стран ближнего зарубежья, которые могут быть причастны к массовому отравлению жителей Астрахани наркотическими и психотропными веществами.

    Известно, что все пострадавшие приобрели синтетик через нелегальный интернет-магазин в мессенджере.

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