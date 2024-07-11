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    Мигрантов-нелегалов нашли на стройке детсада в Петербурге, где пострадали рабочие

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    Незаконное проживание мигрантов выявили сотрудники Следственного комитета при расследовании уголовного дела о получении ожогов рабочими на стройке детского сада в Приморском районе Петербурга. В отдел увезли троих, сообщили в пресс-службе городского ведомства 11 июля.


    Рейд организовали после выявления нарушений безопасности в недостроенном учреждении на Глухарской улице. В результате проверки были выявлены 13 иностранных граждан, трое из которых находятся на территории РФ незаконно. Двое из них фактически проживали на стройке.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Нелегалов принудительно выдворят из страны, действиям собственников, фиктивно зарегистрировавших их в своих квартирах, будет дана правовая оценка. В отношении подрядчиков, привлеченных к выполнению работ на объекте, проводится административное расследование по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев.

    По версии следствия, утром 7 июля в подвале будущего детского сада загорелся газовый баллон. Травмы получили трое рабочих. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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