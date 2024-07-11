Мигрантов-нелегалов нашли на стройке детсада в Петербурге, где пострадали рабочие

Незаконное проживание мигрантов выявили сотрудники Следственного комитета при расследовании уголовного дела о получении ожогов рабочими на стройке детского сада в Приморском районе Петербурга. В отдел увезли троих, сообщили в пресс-службе городского ведомства 11 июля.



Рейд организовали после выявления нарушений безопасности в недостроенном учреждении на Глухарской улице. В результате проверки были выявлены 13 иностранных граждан, трое из которых находятся на территории РФ незаконно. Двое из них фактически проживали на стройке.

