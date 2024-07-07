В Приморском районе вспыхнул строящийся детский сад. Трое рабочих госпитализированы с ожогами

Трое мужчин с ожогами были госпитализированы после пожара в Приморском районе, рассказали в пресс-службе МЧС 7 июля. Возгорание произошло сегодня в 8.45 на Планерной улице, д. 91, корп. 2. В подвале строящегося трехэтажного здания вспыхнул мусор. Пожарные справились с огнем около 9 утра.
По данным «Фонтанки», пожар произошел на стройке детского сада. По предварительной информации, причиной стало негерметичное соединение баллона и газовой горелки. Пострадавшими оказались рабочие, которые находились на месте. Двоих увезли в больницу с 50-70 процентами ожога.
Еще одного, с 90-95 процентами ожога 2-3 степени, поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.