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    В Приморском районе вспыхнул строящийся детский сад. Трое рабочих госпитализированы с ожогами

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    Трое мужчин с ожогами были госпитализированы после пожара в Приморском районе, рассказали в пресс-службе МЧС 7 июля. Возгорание произошло сегодня в 8.45 на Планерной улице, д. 91, корп. 2. В подвале строящегося трехэтажного здания вспыхнул мусор. Пожарные справились с огнем около 9 утра.

    По данным «Фонтанки», пожар произошел на стройке детского сада. По предварительной информации, причиной стало негерметичное соединение баллона и газовой горелки. Пострадавшими оказались рабочие, которые находились на месте. Двоих увезли в больницу с 50-70 процентами ожога.

    Еще одного, с 90-95 процентами ожога 2-3 степени, поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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