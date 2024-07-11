«Чувствую себя оскорблённой». Драматург Светлана Петрийчук передала на волю письмо со своим последним словом в суде

Муж Светланы Петрийчук Юрий Шехватов 11 июля опубликовал последнее слово, с которым драматург выступила в суде. 8 июля девушку вместе с коллегой Евгенией Беркович признали виновной в оправдании терроризма с помощью постановки «Финист Ясный Сокол». Обеих приговорили к шести годам колонии.



Судебный процесс длился около двух месяцев, его завершение проходило в закрытом режиме, поэтому содержание выступления Петрийчук стало известно только из ее письма мужу. Он опубликовал его полностью с ее разрешения.



«Весь этот год я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве. А ещё я чувствую себя оскорблённой. Ведь 6 лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка — помогаю предотвратить преступление доступными мне как писателю средствами. Я пыталась исследовать мотивы правонарушения — точно так же, как делали десятки других писателей до меня», — пишет Петрийчук.



Часть выступления Светлана посвятила размышлениям о некотором сходстве собственного положения и положения героинь своей пьесы. Спектакль «Финист Ясный Сокол» был основан на реальных уголовных делах и судебных процессах в отношении женщин, которые вслед за знакомыми из социальных сетей пытались уехать в Сирию и присоединиться к жизни «Исламского государства» (ИГИЛ)*. Все эти женщины были осуждены по террористическим статьям.



«Одна из первых фраз, которую на первом заседании сказал мне мой защитник, что мы с Беркович находимся в том же "аквариуме", где слушала свой приговор Караулова (её история легла в основу пьесы. — Прим. ред.). Он точно знает, он был и её защитником тоже. Мой мастер по драматургии, конечно, учил, что нужно максимально хорошо изучить своего персонажа, но я как-то не рассчитывала, что познакомлюсь с ним настолько близко», — с грустью иронизирует Петрийчук.



В своем выступлении она указала на то, что 20 свидетелей рассказали в суде, что не видят в постановке «Финист Ясный Сокол» никакого оправдания терроризма, как не видели ни Минкульт, ни профессионалы театра, ни ФСИН, в системе которого раньше ставили эту пьесу.



«Речь идёт о тексте на русском языке, без сложной лексики и без спецтерминов. Чтобы определить, топит автор за ИГИЛ или нет, вообще не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом. Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу», — рассуждала Петрийчук и выражала надежду на то, что «здравый смысл победит».



Спектакль «Финист Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году, его показывали на разных площадках страны. В 2022 году он получил две премии на главном театральном фестивале страны «Золотая маска»: за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга. То есть в одной из номинаций признали мастерство именно Светланы Петрийчук как автора пьесы. Еще в 2019 году «Финиста Ясного Сокола» ставили в Томской воспитательной колонии № 2 ФСИН.



О возбуждении уголовного дела из-за спектакля в отношении Беркович и Петрийчук стало известно в мае 2023 года: самих девушек задержали в Москве, а в Петербурге пришли с обыском домой к маме и бабушке Евгении Беркович (правозащитнице Елене Эфрос и писательнице Нине Катерли).



Сразу после приговора режиссер Евгения Беркович передала на волю письмо, его опубликовали в канале ее поддержки. Девушка выразила готовность бороться в апелляции и кассации за отмену приговора и попросила присылать ей в СИЗО книги.



* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.

