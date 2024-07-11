В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации нарушивших закон мигрантов

Госдума предлагает ужесточить меры по борьбе с преступностью среди мигрантов. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента 11 июля. Его авторы — группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.
Согласно тексту документа, решение о нежелательности пребывания на территории России иностранцев будет приниматься в отношении тех, кто совершит умышленное преступление. При этом приниматься решение будет «в обязательном порядке» после того, как преступник получит уголовное наказание и отбудет срок или будет освобожден от него.
Авторы законопроекта напоминают, что в данный момент действуют нормы, согласно которым обязательное административное выдворение возможно при нарушении ряда статей КоАП. Также решение о выдворении могут принять уполномоченные на это органы власти.
«Однако обязательной депортации иностранных граждан после отбытия наказания за преступления не предусмотрено. Также действующее законодательство не содержит и запрета на въезд в Россию иностранных граждан, совершивших ранее преступления на территории нашей страны», — подчеркивают авторы инициативы.
В пояснительной записке к документу приводятся данные по преступлениям, совершенным иностранными гражданами в прошлом году. «В 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. Число совершенных ими в России преступлений выросло на 75%, до 21,8 тысячи», — приводят авторы инициативы данные Генпрокуратуры.
По данным Следственного комитета, в 2023 году расследовано больше 31 тысячи преступлений, совершенных мигрантами. Отмечается также рост тяжких и особо тяжких преступлений на 21%.
Авторы законопроекта считают, что неизбежность депортации сдержит мигрантов от противоправных действий.