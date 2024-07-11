В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации нарушивших закон мигрантов

Госдума предлагает ужесточить меры по борьбе с преступностью среди мигрантов. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента 11 июля. Его авторы — группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.



Согласно тексту документа, решение о нежелательности пребывания на территории России иностранцев будет приниматься в отношении тех, кто совершит умышленное преступление. При этом приниматься решение будет «в обязательном порядке» после того, как преступник получит уголовное наказание и отбудет срок или будет освобожден от него.

