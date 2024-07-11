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    В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации нарушивших закон мигрантов

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    10 комментариев

    Госдума предлагает ужесточить меры по борьбе с преступностью среди мигрантов. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента 11 июля. Его авторы — группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

    Согласно тексту документа, решение о нежелательности пребывания на территории России иностранцев будет приниматься в отношении тех, кто совершит умышленное преступление. При этом приниматься решение будет «в обязательном порядке» после того, как преступник получит уголовное наказание и отбудет срок или будет освобожден от него.

    Авторы законопроекта напоминают, что в данный момент действуют нормы, согласно которым обязательное административное выдворение возможно при нарушении ряда статей КоАП. Также решение о выдворении могут принять уполномоченные на это органы власти.

    «Однако обязательной депортации иностранных граждан после отбытия наказания за преступления не предусмотрено. Также действующее законодательство не содержит и запрета на въезд в Россию иностранных граждан, совершивших ранее преступления на территории нашей страны», — подчеркивают авторы инициативы.

    В пояснительной записке к документу приводятся данные по преступлениям, совершенным иностранными гражданами в прошлом году. «В 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. Число совершенных ими в России преступлений выросло на 75%, до 21,8 тысячи», — приводят авторы инициативы данные Генпрокуратуры.

    По данным Следственного комитета, в 2023 году расследовано больше 31 тысячи преступлений, совершенных мигрантами. Отмечается также рост тяжких и особо тяжких преступлений на 21%.

    Авторы законопроекта считают, что неизбежность депортации сдержит мигрантов от противоправных действий.

    Ранее Госдума сообщала, что поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены из России. С похожей инициативой выступил МВД РФ. Ведомство предложило выгонять из страны мигрантов по 20 статьям КоАП.

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    Комментарии 10

    putycpva11 Июл 2024 в 17:07
    это все хорошо а что с купленными паспортами когда прикроите все лазейки
    +0−0
    vk578453211 Июл 2024 в 17:02
    не примут
    +0−0
    prosto korsak11 Июл 2024 в 17:01
    "По данным Следственного комитета, в 2023 году расследовано больше 31 тысячи преступлений, совершенных мигрантами."
    Если учесть, что в 2023 году "раскрытых" (а не "расследованных") преступлений совершено около миллиона, то 31 тысяча расследованных преступлений, совершённых мигрантами, не кажется ужасающим количеством.
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