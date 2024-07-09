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    Володин: Госдума поддержит новый список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов

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    18 комментариев

    Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены из России. Об этом 9 июля в своем телеграм-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

    МВД подготовило законодательную инициативу, которая добавляет 20 статьям КоАП такую санкцию, как выдворение (в отношении мигрантов-нарушителей). Большинство из них, как уже писала «Фонтанка», связаны с поддержкой общественной безопасности. Например, выдворение можно будет получить за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики, призывы к террористической и экстремистской деятельности, за стрельбу в неположенных местах, за неповиновение правоохранителю, за представление ложных сведений при миграционном учете и даже за мелкое хулиганство.

    «По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью», — отмечает Володин.

    Он подчёркивает, что вопрос контроля за миграцией очень важен, и Госдума будет в кратчайшие сроки рассматривать соответствующие предложения правительства, министерств и ведомств.

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    Вячеслав ВолодинГосдумаМигрантыМигранты в ПетербургеВыдворениеВыдворение из России
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    Комментарии 18

    putycpva09 Июл 2024 в 09:34
    А что с купленным гражданством где реальные сроки и лишение паспортов
    +0−0
    ЮлияБорисовна09 Июл 2024 в 09:33
    По определению, мигранты - это коренные петербуржцы, переехавшие в Нижний Новгород.
    Высокоценные же иностранные специалисты как назывались, так и называются - гастарбайтерами.
    +1−0
    Ырыс09 Июл 2024 в 09:22
    От джамшудов пользы больше чем от володиных.
    +2−0
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