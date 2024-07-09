Володин: Госдума поддержит новый список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены из России. Об этом 9 июля в своем телеграм-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.



МВД подготовило законодательную инициативу, которая добавляет 20 статьям КоАП такую санкцию, как выдворение (в отношении мигрантов-нарушителей). Большинство из них, как уже писала «Фонтанка», связаны с поддержкой общественной безопасности. Например, выдворение можно будет получить за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики, призывы к террористической и экстремистской деятельности, за стрельбу в неположенных местах, за неповиновение правоохранителю, за представление ложных сведений при миграционном учете и даже за мелкое хулиганство.