Юлия Навальная внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Юлия Навальная 11 июля была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте службы.
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Юлия Навальная 11 июля была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте службы.
Новость дополняется.
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