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    Юлия Навальная внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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    1 комментарий

    Юлия Навальная 11 июля была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте службы.

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    Комментарии 1

    vasili.lavrovsky11 Июл 2024 в 16:07
    Очередное свехдостижение.
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