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    Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе

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    25 комментариев

    Басманный районный суд города Москвы 9 июля арестовал заочно Юлию Навальную на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    «Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия», — говорится в пресс-релизе. В связи с этим она была объявлена в розыск.

    Уточняется, что судом было принято решение об избрании подобной меры пресечения в отношении Юлии Навальной после рассмотрения ходатайства следственных органов. Ей вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — участие в экстремистском сообществе. О каком именно сообществе идет речь, не уточняется.

    Срок пребывания под стражей исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.

    Ранее депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских просил МВД провести проверку выступления Юлии Навальной в Европарламенте.

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    Юлия НавальнаяБасманный суд МосквыАрестУчастие в экстремистском сообществе
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    Комментарии 25

    Рострелли09 Июл 2024 в 19:12
    Классно щас силовиком работать! Это раньше слежка, улики, очные ставки, беготня. А щас папочку завел, скриншотик туда вложил, заключение "иксперта" - все! 15 минут - дело готово.
    Пофиг, что заочно. Зато звездочки реальные.
    +2−0
    Йёхан09 Июл 2024 в 19:04
    Басманного суда может не хватить на всех экстремистов.
    Почему бы не создать специальные суды (для рассмотрения дел экстремистов и прочих врагов в упрощенном порядке) в каждом регионе?
    +4−0
    ЮрагаПитер09 Июл 2024 в 18:59
    Всё правильно и отправить её по следам Алешеньки Провального, пусть ищет следы отравления в камере))
    +1−12
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