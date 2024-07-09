Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе

Басманный районный суд города Москвы 9 июля арестовал заочно Юлию Навальную на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия», — говорится в пресс-релизе. В связи с этим она была объявлена в розыск.



Уточняется, что судом было принято решение об избрании подобной меры пресечения в отношении Юлии Навальной после рассмотрения ходатайства следственных органов. Ей вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — участие в экстремистском сообществе. О каком именно сообществе идет речь, не уточняется.