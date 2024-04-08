    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    760мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.42eur100.13

    МВД проведет экспертизу выступления Юлии Навальной по запросу депутата от «Единой России»

    370
    обсудить

    Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских опубликовал 8 апреля в своем телеграм-канале официальный ответ Главного управления МВД на его обращение, в котором парламентарий просил провести проверку выступления Юлии Навальной в Европарламенте.

    Согласно представленному документу, ведомство направило запись выступления, обозначенную как «распространяемую в Интернете противоправную информацию» на психолого-лингвистическое исследование. Проводиться экспертиза будет «Московским исследовательским центром», приблизительный срок завершения — второе полугодие 2024 года.

    По утверждению Альшевских, «Запад ведет против России неприкрытую войну. И на полях сражений, и в сфере экономики. И среди россиян, вставших на сторону врага, — Юлия Навальная». Так депутат отреагировал на призывы Навальной вводить экономические санкции против России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Юлия Навальная теряет свои корни и понимание Родины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Юлия НавальнаяМВДАндрей Альшевских
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close