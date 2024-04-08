МВД проведет экспертизу выступления Юлии Навальной по запросу депутата от «Единой России»

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских опубликовал 8 апреля в своем телеграм-канале официальный ответ Главного управления МВД на его обращение, в котором парламентарий просил провести проверку выступления Юлии Навальной в Европарламенте.
Согласно представленному документу, ведомство направило запись выступления, обозначенную как «распространяемую в Интернете противоправную информацию» на психолого-лингвистическое исследование. Проводиться экспертиза будет «Московским исследовательским центром», приблизительный срок завершения — второе полугодие 2024 года.
По утверждению Альшевских, «Запад ведет против России неприкрытую войну. И на полях сражений, и в сфере экономики. И среди россиян, вставших на сторону врага, — Юлия Навальная». Так депутат отреагировал на призывы Навальной вводить экономические санкции против России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Юлия Навальная теряет свои корни и понимание Родины.