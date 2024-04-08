МВД проведет экспертизу выступления Юлии Навальной по запросу депутата от «Единой России»

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских опубликовал 8 апреля в своем телеграм-канале официальный ответ Главного управления МВД на его обращение, в котором парламентарий просил провести проверку выступления Юлии Навальной в Европарламенте.



Согласно представленному документу, ведомство направило запись выступления, обозначенную как «распространяемую в Интернете противоправную информацию» на психолого-лингвистическое исследование. Проводиться экспертиза будет «Московским исследовательским центром», приблизительный срок завершения — второе полугодие 2024 года.