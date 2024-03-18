Песков: Навальная теряет свои корни и понимание Родины

Юлия Навальная и другие уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и связь с Родиной, а также перестают чувствовать пульс своей страны. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Представитель Кремля отметил, что за границей уже живет очень много людей, оторвавшихся от Родины.



«Юлия Навальная всё больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины и перестают чувствовать пульс своей страны», — сказал Песков, высказавшись о заявлении оппозиционеров из-за рубежа о прошедших выборах президента в России.