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    Песков: Навальная теряет свои корни и понимание Родины

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    Юлия Навальная и другие уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и связь с Родиной, а также перестают чувствовать пульс своей страны. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что за границей уже живет очень много людей, оторвавшихся от Родины.

    «Юлия Навальная всё больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины и перестают чувствовать пульс своей страны», — сказал Песков, высказавшись о заявлении оппозиционеров из-за рубежа о прошедших выборах президента в России.

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