Женщины с детьми из Финляндии попали в страшное ДТП на «Нарве». Погибшие — юная предполагаемая виновница и мать

Граждане Финляндии ехали в минивэне, попавшем в страшную аварию на трассе «Нарва». Погибшие — юная жительница Ленобласти и гражданка Финляндии. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 июля.
ДТП, как уже сообщалось, произошло 10 июля около 17:40 на 123-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. По предварительной версии, 22-летняя жительница Ленобласти на ВАЗ-21102 выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Фольксваген Каравеллу» под управлением 45-летнего владельца — жителя Петрозаводска.
На месте погибла молодая водитель «Лады» (судя по соцсетям, приехавшая из Челябинска), её 14-летняя пассажирка из Челябинска получила тяжёлые травмы: у нее много переломов, травматический шок. Вероятно, девушки — родственницы.
В «Каравелле» находились водитель и пять пассажиров: две женщины (вероятно, матери) и трое детей. Пассажиры — граждане Финляндии, но с русскими именами. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии с несколькими переломами, в том числе грудины. Погибла 35-летняя женщина. В статусе в ВК у неё фраза: «Семья — единственное твоё настоящее богатство». Ещё одна женщина и трое детей, по предварительным данным, также находятся в тяжелом состоянии в Кингисеппской межрайонной больнице, куда увезли их водителя и пассажиру «Лады». Пострадавшие: 6-летний мальчик (вероятно, сын погибшей женщины), 34-летняя женщина и, судя по совпадающим фамилиям, её 5-летний сын и 2-летняя дочь. У них сотрясения мозга, открытые и закрытые переломы, множественные ушибы.
Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель «Лады», по данным «Фонтанки», в 2023–2024 годах ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.