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    Число погибших в лобовом ДТП на «Нарве» выросло до двух

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    2 комментария

    Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вечером 10 июля в Кингисеппском районе Ленобласти. По уточненным данным, в ней погибли две женщины.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В 17:47 на 2–3-м километре объездной автодороги «Ополье — Нарва» водитель автомобиля LADA не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусам Volkswagen Caravelle, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что из-за аварии было перекрыто движение по федеральной трассе «Нарва».

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    По предварительным данным, травмы получили 8 человек. Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте. Позже стало известно еще об одной погибшей — 35-летней пассажирке «Фольксвагена». Среди пострадавших — трое детей, двое из них в тяжелом состоянии, один в среднем.

    На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 2

    ixform10 Июл 2024 в 21:42
    видеорегистратор нужно посмотреть
    жарким солнечным утричком возвращался домой скорым дембельским поездом (ведром с гайками) паренёк молодой
    +0−0
    vk578453210 Июл 2024 в 21:34
    "не справился с управлением" это обычно называется хлебушек в голове с желанием обогнать и всем доказать что не тошнот. и как правило эти обгоняльщики живыми остаются а гибнут невиновные
    +1−0
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