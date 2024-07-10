ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Пострадавшего спасали бойцы самообороны

Несколько населенных пунктов в Белгородской области вечером 10 июля были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, поселок Красное Шебекинского округа подвергся повторному обстрелу, и один из мирных жителей получил проникающее ранение поясничной области и осколочные ранения головы и руки. Бригаде скорой медицинской помощи его передали бойцы самообороны, сообщает Гладков.

В селе Байцуры дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного дома — взрывом выбило окна и повредило легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного беспилотника загорелся комбайн. В двух последних случаях о пострадавших не сообщается.

