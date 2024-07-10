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    ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Пострадавшего спасали бойцы самообороны

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    Несколько населенных пунктов в Белгородской области вечером 10 июля были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, поселок Красное Шебекинского округа подвергся повторному обстрелу, и один из мирных жителей получил проникающее ранение поясничной области и осколочные ранения головы и руки. Бригаде скорой медицинской помощи его передали бойцы самообороны, сообщает Гладков.

    В селе Байцуры дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного дома — взрывом выбило окна и повредило легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного беспилотника загорелся комбайн. В двух последних случаях о пострадавших не сообщается.

    Ранее днем под обстрел попало Шебекино: там был убит один человек и девять пострадали.

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    Белгородская областьОбстрел ВСУДрон-камикадзеАтака беспилотникаВячеслав Гладков
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    Комментарии 1

    Zнаворотник10 Июл 2024 в 23:10
    история циклична
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