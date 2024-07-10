В Москве к пяти годам воспитательной колонии приговорили подростка за поджог 14-летнего знакомого

В Москве суд рассмотрел уголовное дело в отношении подростка, который облил бензином и поджег 14-летнего знакомого. Его приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Об этом в среду, 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.



В пятницу 5 июня 2023 года 16-летний юноша с помощью бензина поджег мальчика на детской площадке в Чечерском проезде. Суд установил, что обвиняемый действовал «умышленно, с особой жестокостью, осознавая общественную опасность своих действий». При этом подросток скрылся после поджога своего знакомого.

