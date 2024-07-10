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    В Москве к пяти годам воспитательной колонии приговорили подростка за поджог 14-летнего знакомого

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    3 комментария

    В Москве суд рассмотрел уголовное дело в отношении подростка, который облил бензином и поджег 14-летнего знакомого. Его приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Об этом в среду, 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

    В пятницу 5 июня 2023 года 16-летний юноша с помощью бензина поджег мальчика на детской площадке в Чечерском проезде. Суд установил, что обвиняемый действовал «умышленно, с особой жестокостью, осознавая общественную опасность своих действий». При этом подросток скрылся после поджога своего знакомого.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Пострадавшего ребенка госпитализировали в городскую больницу. Там диагностировали ожог пламенем 3-й степени до 99%, а также термический ожог дыхательных путей.

    С учетом позиции прокурора 16-летнего подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Подростка признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Как отмечают в столичной прокуратуре, приговор в законную силу не вступил.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Москвы
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    Ранее суд в Москве вынес приговор поджигателю столичного общежития, в котором погибло семь человек. Жителя Белгородской области Юрия Хомченко приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Москвы

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    Комментарии 3

    Огромная польза!10 Июл 2024 в 15:53
    Сыном полка пойдёт.
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 15:48
    таки а что стало с обгоревшим по итогу? он вылечился?
    +0−0
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