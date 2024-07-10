В Москве к пяти годам воспитательной колонии приговорили подростка за поджог 14-летнего знакомого

В Москве суд рассмотрел уголовное дело в отношении подростка, который облил бензином и поджег 14-летнего знакомого. Его приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Об этом в среду, 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В пятницу 5 июня 2023 года 16-летний юноша с помощью бензина поджег мальчика на детской площадке в Чечерском проезде. Суд установил, что обвиняемый действовал «умышленно, с особой жестокостью, осознавая общественную опасность своих действий». При этом подросток скрылся после поджога своего знакомого.
Официальный канал прокуратуры Москвы
Пострадавшего ребенка госпитализировали в городскую больницу. Там диагностировали ожог пламенем 3-й степени до 99%, а также термический ожог дыхательных путей.
С учетом позиции прокурора 16-летнего подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Подростка признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью.
Официальный канал прокуратуры Москвы
Официальный канал прокуратуры Москвы
Как отмечают в столичной прокуратуре, приговор в законную силу не вступил.
Ранее суд в Москве вынес приговор поджигателю столичного общежития, в котором погибло семь человек. Жителя Белгородской области Юрия Хомченко приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.