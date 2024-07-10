Водонапорную башню завода «Ригель» на Петроградской стороне сохранят и встроят в новую застройку

Фото: Предоставлено пресс-службой «Титан Демонтаж Строй» Поделиться Поделиться





Водонапорную башню аккумуляторного завода «Ригель» («Тюдор») на улице Профессора Попова сохранят. Как сообщили в компании «Титан Демонтаж Строй», в рамках редевелопмента промышленной территории решено восстановить утраченные элементы башни и сделать ее доминантой будущей жилой застройки.



Территория завода будет застраиваться лишь частично — само производство оптимизировано и продолжит работать. Сейчас здесь расчищают площадку для работ. Проект вызывал споры с самого начала — застройщик получил необходимые согласования от КГИОП, а градозащитное сообщество выступало против сноса и оспаривало разрешение на застройку этого места.



Если судить по архивным материалам, то исторические корпуса первого аккумуляторного завода в стране были построены в 1900–1913 годах. Но документы технического учета относят здания к 1920-м годам постройки То есть они не попадают в категорию дореволюционных зданий, которые нельзя сносить. Градозащитники просили признать документы техучета незаконными и после ряда судебных заседаний в январе этого года окончательно проиграли суд.



Башня относится к историческому комплексу корпусов, и, несмотря на то что она не под охраной, застройщик решил отреставрировать ее и вписать в новую застройку.



— Мы хоть и не обременены требованиями действующего закона, приняли это решение сами, — пояснили в компании «Титан демонтаж строй». — По данным Росреестра, башня, как и прочие здания завода, построена после революции, но она является частью истории города, которую стоит сохранить. Приняв во внимание ситуацию и мнение экспертов, мы решили воссоздать утраченные элементы башни и сделать ее точкой притяжения будущего жилого квартала.



Градозащитники Анна Капитонова и Антон Мухин отмечали, что башня является всего лишь малой частью комплекса исторических зданий завода, а сохранить хотелось бы их все. Так что градозащитное сообщество не считает ситуацию договоренностью между сторонами, лишь примером доброй воли бизнеса, что случается далеко не всегда. В петербургском ВООПиКе решение сочли здравым для застройки в центре. По словам главы отделения Антона Иванова, подобные ситуации лучше решать через диалог и переговоры, а не доводить до суда.



Производственный комплекс общества русских аккумуляторных заводов Ригель («Тюдор»), основанный инженером из Люксембурга Анри Тюдором, находится между улицей Профессора Попова, исчезнувшими Сурским переулком и участком улицы Грота. В советское время завод был переименован в «Ленинскую искру» и расширен. Территорию аккумуляторного завода «Ригель» выкупили весной 2020 года, в 2021 году КГИОП согласовал проект застройки трех смежных участков на ул. Профессора Попова, 38, выходящих также к набережной Карповки. Срок выданного разрешения на строительство — до 2029 года.