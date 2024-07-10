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    Беспилотник долетел до Воронежской области

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    Минобороны отчитывается об отражении ночных атак 10 июля. Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа — над Белгородской и над Воронежской областями.

    Воронежский губернатор Александр Гусев также сообщает об обнаружении и уничтожении БПЛА. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

    «Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась», — отмечает Гусев.

    Ночью 9 июля, напомним, средства ПВО уничтожили и перехватили 38 БПЛА в пяти регионах.

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