Беспилотник долетел до Воронежской области

Минобороны отчитывается об отражении ночных атак 10 июля. Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа — над Белгородской и над Воронежской областями.

Воронежский губернатор Александр Гусев также сообщает об обнаружении и уничтожении БПЛА. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась», — отмечает Гусев.

Ночью 9 июля, напомним, средства ПВО уничтожили и перехватили 38 БПЛА в пяти регионах.