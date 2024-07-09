Сценариста сериала «Купчино» оштрафовали на 230 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. 20 тысяч скинули за несколько месяцев под стражей

Суд в Ивановской области признал 43-летнего жителя Кинешмы виновным в дискредитации армии России и назначил ему штраф в размере 230 тысяч рублей. Об этом 9 июля сообщают РИА Новости и со ссылкой на два источника в регионе уточняют, что речь идет о писателе и сценаристе сериала «Купчино» Вадиме Калашове.

По информации издания, сценарист был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Задержанный обвинялся в том, что в 2022-м году «разместил в социальной сети «ВКонтакте» три дискредитирующие ВС РФ публикации». Характер публикаций издание не раскрывает.