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    Сценариста сериала «Купчино» оштрафовали на 230 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. 20 тысяч скинули за несколько месяцев под стражей

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    1 комментарий

    Суд в Ивановской области признал 43-летнего жителя Кинешмы виновным в дискредитации армии России и назначил ему штраф в размере 230 тысяч рублей. Об этом 9 июля сообщают РИА Новости и со ссылкой на два источника в регионе уточняют, что речь идет о писателе и сценаристе сериала «Купчино» Вадиме Калашове.

    По информации издания, сценарист был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Задержанный обвинялся в том, что в 2022-м году «разместил в социальной сети «ВКонтакте» три дискредитирующие ВС РФ публикации». Характер публикаций издание не раскрывает.

    Суд приговорил Калашова к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, но ввиду его пребывания под стражей с ноября прошлого года, размер штрафа был снижен до 230 тысяч рублей. Также его лишили права администрировать веб-сайты, каналы, форумы, чаты и группы в социальных сетях в течение 2 лет 6 месяцев.

    Ранее в Москве задержали мужчину с татуировкой, дискредитирующей армию РФ. Спецслужбы обратили на него внимание при мониторинге соцсетей.

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    КупчиноСериалСценаристВадим КалашовДискредитация ВС РФПриговорШтраф
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    Комментарии 1

    26632473309 Июл 2024 в 23:06
    какой хороший источник пополнения бюджета. С короновирусом похоже начиналось: вышел на детскую площадку с ребенком - плати штраф
    +0−0
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