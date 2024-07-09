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    В петербургском метро пассажиры подрались из-за эскалатора

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    14 комментариев

    Накануне вечером на станции метро «Лесная» два пассажира не поделили место на эскалаторе. Об этом 9 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, инцидент произошел в вечерний час пик, когда 44-летний мужчина хотел пройти по эскалатору. Предположительно, на его пути встал 19-летний юноша. Между пассажирами завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

    Младший, предположительно, несколько раз ударил мужчину, за что и был задержан сотрудниками полиции. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в Мариинскую больницу.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в метро женщине неизвестный светил лазерной указкой. Врачи диагностировали у нее ожоговую травму.

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    Комментарии 14

    Snow*09 Июл 2024 в 18:27
    да, видимо юный вид одного пассажира ввел в заблуждение другого пассажира и тот не смог удержаться от демонстрации своего кажущегося превосходства.
    +1−1
    28091500109 Июл 2024 в 18:16
    "-А ну щенок, в сторону пшёл отсюда"...
    +4−0
    chip109 Июл 2024 в 18:07
    Видимо бегун очень вежливо попросил уйти с дороги, за что и получил повреждения мягких тканей лица!
    +1−1
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