В петербургском метро пассажиры подрались из-за эскалатора

Накануне вечером на станции метро «Лесная» два пассажира не поделили место на эскалаторе. Об этом 9 июля стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, инцидент произошел в вечерний час пик, когда
Младший, предположительно, несколько раз ударил мужчину, за что и был задержан сотрудниками полиции. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в Мариинскую больницу.
Ранее «Фонтанка» писала, что в метро женщине неизвестный светил лазерной указкой. Врачи диагностировали у нее ожоговую травму.