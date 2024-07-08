Минюст расширил список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций финские Venajan Demokratian Puolesta* («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии»*, ДСРФ) и Vuoksi Ry* («Вуокси РЮ»*). Информация об этом 8 июля появилась на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура приняла соответствующее решение в отношении обеих организаций еще 20 июня.



«Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии» — организация, объединяющая демократически настроенных граждан РФ, проживающих в Финляндии по принципу диаспоры.



Vuoksi Ry — возможно, клуб спортивного ориентирования в Южной Карелии — регионе Финляндии, граничащим с Россией.

