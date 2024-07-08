Минюст расширил список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций финские Venajan Demokratian Puolesta* («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии»*, ДСРФ) и Vuoksi Ry* («Вуокси РЮ»*). Информация об этом 8 июля появилась на сайте ведомства.
Генеральная прокуратура приняла соответствующее решение в отношении обеих организаций еще 20 июня.
«Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии» — организация, объединяющая демократически настроенных граждан РФ, проживающих в Финляндии по принципу диаспоры.
Vuoksi Ry — возможно, клуб спортивного ориентирования в Южной Карелии — регионе Финляндии, граничащим с Россией.
- С 2015 года «нежелательными», согласно российскому законодательству, могут признать иностранные или международные организации, которые «представляют угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории РФ, на них накладывается ряд ограничений — например, запрет на распространение информационнх материалов. Решение о признании принимает Генпрокуратура по согласованию с МИД.
- За участие в деятельности «нежелательной организации» предусмотрена административная ответственность (ст. 20.33 КоАП, максимальное наказание — штраф до 15 тысяч рублей для граждан), при повторном участии и уголовная (ч. 1 ст. 284.1 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет). Статью 284.1 вменяют за финансирование или организацию деятельности «нежелательной организации» (наказание может составить до пяти и до шести лет лишения свободы).
В мае правительство России поддержало внесенный в феврале в Госдуму законопроект, позволяющий признавать нежелательными иностранные и международные организации, учредителям или участниками которых являются госорганы иностранных государств.
* — признаны нежелательными организациями на территории России