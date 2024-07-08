    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток»

    2254
    11 комментариев

    Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток» «Река Крови», сообщили представители группы в своих соцсетях 8 июля.

    «Река Крови, наш первый альбом заблокирован в РФ по решению роскомнадзора, Господи прости. Инстументалы пока в наличии, а слова вы помните», — говорится в сообщении группы (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

    Летом 2022 года «Кровосток» попал в список запрещенных музыкальных исполнителей. После этого стали отменять запланированные концерты группы.

    Рэп-группа «Кровосток» создана в 2003 году в Москве Антоном Черняком (Шило, голос коллектива) и Дмитрием Файном (Фельдманом). Их музыка звучит как неспешный речитатив о российском криминальном мире со стрельбой, наркотиками и убийствами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КровостокРоскомнадзор
    ЛАЙК8
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    dearbreader08 Июл 2024 в 15:44
    Хм, не был знаком. Похоже, что стоит послушать. Роскомнадзор плохого не посоветует...
    +2−0
    гастарбайтер08 Июл 2024 в 15:31
    Нормальная группа... Прикольная... Лет 15 уже слушаю.. И Спарцмэн (Словооружие), и Ленинград... А вообще вырос на Секторе Газа и Красной Плесени...

    И почему-то не пью, не курю, не употребляю запрещённых веществ... И даже матом не ругаюсь ...

    А вот почитаешь новости - сразу хочется материться и сделать что-то противозаконное с чинушами...
    +5−0
    AndrewBarsik08 Июл 2024 в 15:16
    Надо обязательно послушать. Посоветую друзьям, коллегам, родным, соседям. Все глупости, которые делает так называемая "власть", должны приводить к результату , противоположному тому, о котором она мечтает.
    +4−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close