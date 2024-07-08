Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток» «Река Крови», сообщили представители группы в своих соцсетях 8 июля.



«Река Крови, наш первый альбом заблокирован в РФ по решению роскомнадзора, Господи прости. Инстументалы пока в наличии, а слова вы помните», — говорится в сообщении группы (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).



Летом 2022 года «Кровосток» попал в список запрещенных музыкальных исполнителей. После этого стали отменять запланированные концерты группы.



Рэп-группа «Кровосток» создана в 2003 году в Москве Антоном Черняком (Шило, голос коллектива) и Дмитрием Файном (Фельдманом). Их музыка звучит как неспешный речитатив о российском криминальном мире со стрельбой, наркотиками и убийствами.