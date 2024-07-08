«Ведомости»: бывший первый зам Шойгу Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы

Бывший первый заместитель Сергея Шойгу Руслан Цаликов может стать представителем хурала (парламента) Тувы в Совете Федерации. Об этом 8 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Цаликов возглавляет список «Единой России» на очередных выборах в региональный парламент, которые пройдут 8 сентября .

Руслан Цаликов не принимал участия в праймериз по отбору кандидатов в депутаты хурала. Его кандидатуру выдвинула конференция регионального отделения «Единой России». Отмечается, что в списке претендентов на работу в хурал вошли действующие депутаты и новые кандидатуры, в числе которых восемь участников СВО. Неизвестно, входит ли Цаликов в число заявленных участников спецоперации.



С 2019 года сенатором от Тувы является Дина Оюн. Она входит в комитет по бюджету и финансовым рынкам.



Согласно букве закона, сенатором от Тувы может стать человек, который в течение пяти лет проживал на территории республики перед выдвижением в парламент или 20 лет в совокупности. Однако это правило не распространяется на высших офицеров или лиц с соответствующими им классными чинами и на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих чин действительного государственного советника первого класса — как Цаликов.

