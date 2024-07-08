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    «Ведомости»: бывший первый зам Шойгу Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы

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    7 комментариев

    Бывший первый заместитель Сергея Шойгу Руслан Цаликов может стать представителем хурала (парламента) Тувы в Совете Федерации. Об этом 8 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Цаликов возглавляет список «Единой России» на очередных выборах в региональный парламент, которые пройдут 8 сентября.

    Руслан Цаликов не принимал участия в праймериз по отбору кандидатов в депутаты хурала. Его кандидатуру выдвинула конференция регионального отделения «Единой России». Отмечается, что в списке претендентов на работу в хурал вошли действующие депутаты и новые кандидатуры, в числе которых восемь участников СВО. Неизвестно, входит ли Цаликов в число заявленных участников спецоперации.

    С 2019 года сенатором от Тувы является Дина Оюн. Она входит в комитет по бюджету и финансовым рынкам.

    Согласно букве закона, сенатором от Тувы может стать человек, который в течение пяти лет проживал на территории республики перед выдвижением в парламент или 20 лет в совокупности. Однако это правило не распространяется на высших офицеров или лиц с соответствующими им классными чинами и на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих чин действительного государственного советника первого класса — как Цаликов.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе (сейчас Владикавказ в Северной Осетии). Учился на родине, затем в Москве, был министром финансов Северной Осетии, с 1994 года служил в МЧС РФ под началом Шойгу (с 2000 — замминистра, в 2007–2012 годы — первым замминистра). В Минобороны перешел вслед за Шойгу, пост первого замминистра обороны занимал с декабря 2015 года по июнь 2024-го.

    Напомним, после инаугурации президента Сергей Шойгу с поста министра обороны РФ, который он занимал с 2012 года, перешел в Совет безопасности РФ в должности секретаря.

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    Комментарии 7

    25346053108 Июл 2024 в 13:01
    Путин своих не сдаёт!
    +0−0
    Otkating08 Июл 2024 в 12:47
    Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
    +2−1
    Козулупица!08 Июл 2024 в 12:41
    О, он кристально чист, значит...
    +1−1
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