После урагана почти 10 тысяч жителей Ленобласти остались без света. Три района пострадали больше других

Вечером в воскресенье, 7 июля, после пронесшегося по Ленинградской области урагана, почти 10 тысяч жителей остались без света из-за повреждений на линиях электропередач. Такие данные приводит пресс-служба администрации Ленобласти со ссылкой на комитет по ТЭК.

Восстановление электроснабжения сетевыми организациями находится на контроле, работают 117 бригад Ленэнерго, часть повреждений на ЛЭП уже восстановлены.

По информации администрации, основные отключения начались с 17 часов и затронули Кингисеппский, Всеволожский и Гатчинский районы. Именно в этих районах и ведутся сновные работы.