Украинцы требуют не пускать петербурженку на Олимпиаду

Министерство спорта и молодежи Украины совместно с украинским олимпийским комитетом потребовали исключить из списка допущенных к соревнованиям батутистку из Петербурга.
Письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК), стало известно 6 июля. В обращении речь идет о девяти российских спортсменах и шести белорусских. В российской части списка семеро борцов, которые уже сами отказались ехать на игры, гребец на каноэ Алексей Коровашков и батутистка Анжела Бладцева. В недавнем интервью «Фонтанке» 18-летняя спортсменка говорила, что счастлива поехать на Олимпиаду даже под нейтральным флагом.
В заявлении минспорта Украины сказано, что МОК якобы предоставлены доказательства того, что перечисленные в письме спортсмены нарушают критерии нейтральности. Ответных заявлений от комитета пока не последовало.