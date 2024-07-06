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    Украинцы требуют не пускать петербурженку на Олимпиаду

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    Министерство спорта и молодежи Украины совместно с украинским олимпийским комитетом потребовали исключить из списка допущенных к соревнованиям батутистку из Петербурга.

    Письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК), стало известно 6 июля. В обращении речь идет о девяти российских спортсменах и шести белорусских. В российской части списка семеро борцов, которые уже сами отказались ехать на игры, гребец на каноэ Алексей Коровашков и батутистка Анжела Бладцева. В недавнем интервью «Фонтанке» 18-летняя спортсменка говорила, что счастлива поехать на Олимпиаду даже под нейтральным флагом.

    В заявлении минспорта Украины сказано, что МОК якобы предоставлены доказательства того, что перечисленные в письме спортсмены нарушают критерии нейтральности. Ответных заявлений от комитета пока не последовало.

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