Российские борцы решили не ехать на Олимпийские игры из-за недопуска сильнейших спортсменов

Федерация спортивной борьбы России и сами спортсмены приняли решение не ехать на Олимпийские игры в Париж. Причина кроется в результатах отбора.

Официально заявление 6 июля опубликовано на сайте федерации. В нем сказано, что российские борцы, несмотря на жесточайшие условия, смогли получит 16 олимпийских лицензий из 18. В итоговый список МОК включил только десятерых. Как отмечает федерация, шесть из них «далеко не лидеры сборной России».

«Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможности выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших», — сказано в заявлении.