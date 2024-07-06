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    Российские борцы решили не ехать на Олимпийские игры из-за недопуска сильнейших спортсменов

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    Федерация спортивной борьбы России и сами спортсмены приняли решение не ехать на Олимпийские игры в Париж. Причина кроется в результатах отбора.

    Официально заявление 6 июля опубликовано на сайте федерации. В нем сказано, что российские борцы, несмотря на жесточайшие условия, смогли получит 16 олимпийских лицензий из 18. В итоговый список МОК включил только десятерых. Как отмечает федерация, шесть из них «далеко не лидеры сборной России».

    «Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможности выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших», — сказано в заявлении.

    В итоге исполком федерации, тренеры и спортсмены приняли единогласное решение — на Олимпиаду не поедет никто.

    Ранее сборная России по дзюдо отказалась выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Игры начнутся в конце июля.

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