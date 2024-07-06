На абордаж! «Пиратская гавань» снова в Выборге

Фестивальный городок начал работу на Железнодорожной улице утром 6 июля, здесь вовсю идет регистрация участников и выдача стартовых номеров. А корсары активно готовят сапы к спуску на воду.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Утренний дождь в Выборге освежил фестивальный городок, передает телеграм-канал Фонтанка SPb Online. Но к началу заплыва, который стартует ровно в полдень, распогодилось: над гаванью светит солнце.

«Фонтанка.ру»

В этом году Выборг берут на абордаж больше 3 тысяч участников — по сравнению с прошлым годом фестиваль вырос вдвое. Корсары пройдут дистанцию в 5 км. Маршрут пролегает мимо главных видов города: башни Святого Олафа, Петровского моста и острова Двойник.

Напоминаем, что в заплыве могут принять участие лица только от 18 лет и старше, прошедшие регистрацию на официальном сайте и получившие номер. После заплыва пиратов ждут конкурсы и призы. Жюри выберет Командора и Королеву фестиваля из числа участников — обладателей лучших костюмов. Для участия до 12:00 6 июля отправляйте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно украшенную доску или костюм, в WhatsApp или Telegram на номер +7 921 636–66–74.

В 15:00 на главной сцене фестиваля состоится подведение итогов. Конкурсантов мы ждем в костюмах и с оформленной доской, заявленной в конкурсе. В каждой номинации жюри выберет несколько победителей, которым торжественно вручат призы на сцене.