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    На абордаж! «Пиратская гавань» снова в Выборге

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    Фестивальный городок начал работу на Железнодорожной улице утром 6 июля, здесь вовсю идет регистрация участников и выдача стартовых номеров. А корсары активно готовят сапы к спуску на воду.

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    Утренний дождь в Выборге освежил фестивальный городок, передает телеграм-канал Фонтанка SPb Online. Но к началу заплыва, который стартует ровно в полдень, распогодилось: над гаванью светит солнце.

    «Фонтанка.ру»

    В этом году Выборг берут на абордаж больше 3 тысяч участников — по сравнению с прошлым годом фестиваль вырос вдвое.

    Корсары пройдут дистанцию в 5 км. Маршрут пролегает мимо главных видов города: башни Святого Олафа, Петровского моста и острова Двойник.

    Напоминаем, что в заплыве могут принять участие лица только от 18 лет и старше, прошедшие регистрацию на официальном сайте и получившие номер.

    После заплыва пиратов ждут конкурсы и призы. Жюри выберет Командора и Королеву фестиваля из числа участников — обладателей лучших костюмов. Для участия до 12:00 6 июля отправляйте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно украшенную доску или костюм, в WhatsApp или Telegram на номер +7 921 636–66–74.

    В 15:00 на главной сцене фестиваля состоится подведение итогов. Конкурсантов мы ждем в костюмах и с оформленной доской, заявленной в конкурсе. В каждой номинации жюри выберет несколько победителей, которым торжественно вручат призы на сцене.

    Фестиваль «Пиратская гавань» проводит «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Фестиваль стал развитием и продолжением крупнейшего в Европе костюмированного фестиваля sup-серфинга Фонтанка-SUP.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

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