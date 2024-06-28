От Эстонии до Казахстана: более 2 тысяч участников направляются на сапах в «Пиратскую гавань»

До фестиваля сапсерфинга «Пиратская гавань» осталась неделя — он состоится в Выборге уже 6 июля 2024 года. В заплыве собираются принять участие уже 2,3 тысячи человек. Они приедут из четырех стран и трех десятков регионов России.

На карнавал зарегистрировались сапсерферы из Белоруссии, Казахстана и Эстонии. А также из регионов России: Москвы и Петербурга, Ленинградской и Московской областей, Республики Карелии, Тверской, Астраханской, Смоленской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Саратовской, Архангельской, Владимирской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Псковской, Новосибирской, Калужской, Мурманской, Кемеровской и Курской областей, республик Крым, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского и Пермского краев.

Напомним, участники спустят сапы на воду 6 июля и пройдут по трассе в акватории гавани у средневекового Выборгского замка. Регистрация еще открыта! Участие бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы получить QR-код: его вы обменяете на стартовый номер, выход на воду без которого невозможен.



Фестиваль тематический — и его суть прекрасно отражает название. Мы ждем на него отважных витальеров (так называют пиратов Балтийского моря), рыцарей вместе с досками и людей в самых разных костюмах, связанных с пиратской тематикой.

