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    Фонтанка SUP

    От Эстонии до Казахстана: более 2 тысяч участников направляются на сапах в «Пиратскую гавань»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    До фестиваля сапсерфинга «Пиратская гавань» осталась неделя — он состоится в Выборге уже 6 июля 2024 года. В заплыве собираются принять участие уже 2,3 тысячи человек. Они приедут из четырех стран и трех десятков регионов России.

    На карнавал зарегистрировались сапсерферы из Белоруссии, Казахстана и Эстонии. А также из регионов России: Москвы и Петербурга, Ленинградской и Московской областей, Республики Карелии, Тверской, Астраханской, Смоленской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Саратовской, Архангельской, Владимирской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Псковской, Новосибирской, Калужской, Мурманской, Кемеровской и Курской областей, республик Крым, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского и Пермского краев.

    Напомним, участники спустят сапы на воду 6 июля и пройдут по трассе в акватории гавани у средневекового Выборгского замка. Регистрация еще открыта! Участие бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы получить QR-код: его вы обменяете на стартовый номер, выход на воду без которого невозможен.

    Фестиваль тематический — и его суть прекрасно отражает название. Мы ждем на него отважных витальеров (так называют пиратов Балтийского моря), рыцарей вместе с досками и людей в самых разных костюмах, связанных с пиратской тематикой.

    На карнавале будут и конкурсы — из обладателей лучших пиратских костюмов мы выберем Командора и Королеву фестиваля, а также наградим обладателей самых ярких и креативных образов в номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа». Победители получат ценные призы.

    Всего карнавал сможет принять до трех тысяч участников — торопитесь присоединиться!

    Фестиваль «Пиратская гавань» проводится в Выборге второй год подряд. Организатор — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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