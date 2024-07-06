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    На Евро-2024 — второй полуфиналист: Франция обыграла Португалию по пенальти

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    Команда Франции 5 июля обыграла национальную сборную Португалии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Гамбурге.

    Все основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, и лишь в серии пенальти французы победили со счетом 5:3 — единственный 11-метровый не смог реализовать Жоау Феликс, попав в штангу.

    В субботу на Евро пройдут еще два четвертьфинальных матча. Англия сыграет со Швейцарией, а Нидерланды — с Турцией.

    В полуфинале соперником Франции станет Испания: встреча состоится 9 июля в Мюнхене. Ранее сегодня испанская сборная в напряженном матче со счетом 2:1 обыграла команду Германии.

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    ПенальтиФранцияПортугалияЕвро-2024
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