На Евро-2024 — второй полуфиналист: Франция обыграла Португалию по пенальти

Команда Франции 5 июля обыграла национальную сборную Португалии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Гамбурге.

Все основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, и лишь в серии пенальти французы победили со счетом 5:3 — единственный 11-метровый не смог реализовать Жоау Феликс, попав в штангу.

В субботу на Евро пройдут еще два четвертьфинальных матча. Англия сыграет со Швейцарией, а Нидерланды — с Турцией.



В полуфинале соперником Франции станет Испания: встреча состоится 9 июля в Мюнхене. Ранее сегодня испанская сборная в напряженном матче со счетом 2:1 обыграла команду Германии.