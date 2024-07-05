Испания выиграла у Германии в матче 1/4 чемпионата Европы по футболу и стала первым полуфиналистом

Сборная Испании по футболу 5 июля со счетом 2:1 обыграла национальную команду Германии на чемпионате Европы по футболу. Матч 1/4 финала проходил на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте.
Уже в самом начале матча испанцы лишились полузащитника Педри из-за травмы: вместо него вышел Дани Ольмо. Первый тайм завершился со счетом 0:0, но во втором испанцы открыли счет. Гол в ворота хозяев чемпионата отправил тот самый Дани Ольмо, открывшись под пас Ямаля и в одно касание пробив низом в угол.
За 15 минут до конца матча игрок немецкой сборной Никлас Фюллькруг попал в штангу, замыкая прострел из центра штрафной в падении. В конце второго тайма Германия получила право на штрафной, но вратарь испанцев отразил удар головой Хаверца с подачи Крооса.
И уже на самом исходе второго тайма Флориан Вирц пробил по воротам с угла вратарской площадки, и на 89-й минуте счет сравнялся. Судья добавил к основному времени тайма четыре дополнительные минуты.
В дополнительное время Микель Мерино головой в прыжке забил мяч в ворота немцев, и Испания стала победителем матча, выйдя в полуфинал, а хозяева турнира, немцы, выбыли из дальнейшей борьбы. Второй полуфиналист должен определиться сегодня в матче Португалия — Франция: победитель сыграет с Испанией 9 июля в Мюнхене.
Ранее команда Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испания стартовала из группы B и выиграла все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала Германия обыграла Данию, а Испания — Грузию.