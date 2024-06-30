Германия обыграла Данию на Евро-2024. Не помешала даже гроза

Сборная Германии со счетом 2:0 выиграла национальную команду Дании в матче плей-офф чемпионата Европы по футболу в Дортмунде и вышла в 1/4 финала.

Открыл счет немецкий защитник Нико Шлоттербек на четвертой минуте матча, но арбитр отменил гол из-за нарушения правил в атаке.

Посреди первого тайма матч приостановили из-за сильного ливня с грозой. Судья увел футболистов в подтрибунное помещение после молнии и грома. Игра была возобновлена лишь после 25-минутной паузы.

Затем, наконец, на 48-й минуте датчанин Йоахим Андерсен забил мяч в ворота хозяев турнира, но и этот гол арбитры не засчитали из-за офсайда. Футболист находился в положении «вне игры» кончиком стопы, что стало весомым основанием для отмены гола.