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    Германия обыграла Данию на Евро-2024. Не помешала даже гроза

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    5 комментариев

    Сборная Германии со счетом 2:0 выиграла национальную команду Дании в матче плей-офф чемпионата Европы по футболу в Дортмунде и вышла в 1/4 финала.

    Открыл счет немецкий защитник Нико Шлоттербек на четвертой минуте матча, но арбитр отменил гол из-за нарушения правил в атаке.

    Посреди первого тайма матч приостановили из-за сильного ливня с грозой. Судья увел футболистов в подтрибунное помещение после молнии и грома. Игра была возобновлена лишь после 25-минутной паузы.

    Затем, наконец, на 48-й минуте датчанин Йоахим Андерсен забил мяч в ворота хозяев турнира, но и этот гол арбитры не засчитали из-за офсайда. Футболист находился в положении «вне игры» кончиком стопы, что стало весомым основанием для отмены гола.

    Первый засчитанный мяч был забит на 53-й минуте благодаря реализованному пенальти Кая Хаверца. Германия повела в счете и закрепила свое преимущество стараниями Джамала Мусиала, забившего второй гол.

    В 1/4 финала Германии предстоит сыграть либо с Грузией, либо с Испанией.

    Ранее сборная Италии уступила национальной команде Швейцарии со счетом 0:2 и вылетела с Евро-2024.

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    ГерманияДанияЕвро-2024
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    Комментарии 5

    почти бросил..)30 Июн 2024 в 01:42
    С вами, любителями политики, весело конечно но, заголовок прочитав, попытался себя я идентифицировать..) Я был уверен, что Чемпионатом Мира по Футболу родитель в школе меня заинтересовал! Типа, принёс домой, купленный за реальные Советские деньги (что было очень для него несвойственно, ибо, предпочитал он всё.. "даром", в хорошем смысле слова)) Плакат, с расписанием матчей предстоящего Финала и, спрашивает: за кого болеть будешь? - А я.. - понятия не имею, кто и во что там играет..) - Давай, тогда, рубля на три поспорим, кто станет Чемпионом? Вот, типа, я на ФРГ ставлю! - Тут, догадываюсь, глаза-то у меня и загорелись..) И, поскольку, я - А.., то и всё выбирал на "А", даже за Албанию против него в шахматы играл!..) - Тогда, говорю, ставлю я на.. Аргентину!..) - Шок был, когда в Финале оказались.. ФРГ и Аргентина?..) - Не то слово, подумал, что Мистика какая-то но, нужно было добороться а, у нас сломался ч/б телевизор.. - Слушали Финал по радиоле на ножках?..) - Да!..) - И? - Три рубля!
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