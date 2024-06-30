Германия обыграла Данию на Евро-2024. Не помешала даже гроза

Сборная Германии со счетом 2:0 выиграла национальную команду Дании в матче плей-офф чемпионата Европы по футболу в Дортмунде и вышла в 1/4 финала.
Открыл счет немецкий защитник Нико Шлоттербек на четвертой минуте матча, но арбитр отменил гол из-за нарушения правил в атаке.
Посреди первого тайма матч приостановили из-за сильного ливня с грозой. Судья увел футболистов в подтрибунное помещение после молнии и грома. Игра была возобновлена лишь после 25-минутной паузы.
Затем, наконец, на 48-й минуте датчанин Йоахим Андерсен забил мяч в ворота хозяев турнира, но и этот гол арбитры не засчитали из-за офсайда. Футболист находился в положении «вне игры» кончиком стопы, что стало весомым основанием для отмены гола.
Первый засчитанный мяч был забит на 53-й минуте благодаря реализованному пенальти Кая Хаверца. Германия повела в счете и закрепила свое преимущество стараниями Джамала Мусиала, забившего второй гол.
В 1/4 финала Германии предстоит сыграть либо с Грузией, либо с Испанией.
Ранее сборная Италии уступила национальной команде Швейцарии со счетом 0:2 и вылетела с Евро-2024.