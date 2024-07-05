На Новой сцене Александринского пройдут два вечера танцевальных миниатюр

10 и 11 июля на Новой сцене Александринского театра пройдет уже третий независимый фестиваль современного танца в малых формах «Показ для своих». Организаторами фестиваля выступили руководители проекта «Классы для своих» — Татьяна и Елизавета Тарабановы, Екатерина Балякина.
Фестиваль представляет собой живой процесс, диалог и обмен опытом независимых танцевальных компаний, поэтому в рамках двух вечеров будут представлены не отдельные постановки, а самостоятельные работы, отрывки из спектаклей и work in progress.
За два вечера будут представлены две разные программы, куда войдет двадцать миниатюр, созданных танцорами из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Тулы, Самары, Острогожска и Белграда (Сербия).
Подробную программу смотрите на сайте театра.
12+
Арина Хек