В центре Васильевского острова открыли движение после прокладки теплосети

Теплоэнергетики обновили участок теплопровода для жилого дома и обеспечили возможность подачи теплоснабжения объектам нового общественного пространства на Малом проспекте Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».



В ходе ремонта специалисты проложили более 134 метров стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции, провели необходимые промывки и гидравлические испытания.