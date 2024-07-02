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    В центре Васильевского острова открыли движение после прокладки теплосети

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    Теплоэнергетики обновили участок теплопровода для жилого дома и обеспечили возможность подачи теплоснабжения объектам нового общественного пространства на Малом проспекте Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    В ходе ремонта специалисты проложили более 134 метров стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции, провели необходимые промывки и гидравлические испытания.

    По обновленному участку теплом и горячей водой обеспечены дом № 53 и объекты нового общественного пространства здания 52/1. В районе строительных работ от 17-й до 19-й линии по Малому проспекту восстановлены дорога и тротуар.

    «Данный проект предусматривает возможность технологического подключения перспективных потребителей этого района», — добавили в пресс-службе. Речь идет о дальнейшем соединении теплопроводов 14–15-й и 18–19-й линий Васильевского острова, что позволит потребителям получать тепло и горячую воду по резервной схеме, переводя на теплоснабжение соседнего участка.

    Напомним, с 25 мая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводило испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе. В результате проверки не обошлось без прорывов.

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