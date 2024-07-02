В центре Васильевского острова открыли движение после прокладки теплосети

Теплоэнергетики обновили участок теплопровода для жилого дома и обеспечили возможность подачи теплоснабжения объектам нового общественного пространства на Малом проспекте Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В ходе ремонта специалисты проложили более 134 метров стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции, провели необходимые промывки и гидравлические испытания.
По обновленному участку теплом и горячей водой обеспечены дом
«Данный проект предусматривает возможность технологического подключения перспективных потребителей этого района», — добавили в пресс-службе. Речь идет о дальнейшем соединении теплопроводов
Напомним, с 25 мая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводило испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе. В результате проверки не обошлось без прорывов.